محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشاركان باحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، بالمسيرة الوطنية التى نظمها طلاب من أجل مصر بمقر الجامعة القديم، ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مدير التربية العسكرية بالجامعة، ونخبة من قيادات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها ومديرى الإدارات بالجامعة.

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء طارق الفقى، عن سعادته بمشاركة شباب الجامعة احتفالهم بالذكرى الــ 49 لانتصارات أكتوبر العظيمة، والتى تعتبر من أهم الأحداث التاريخية فى العصر الحديث، ذلك اليوم الذى تحرص الدولة المصرية بالتعاون مع كافة قطاعاتها على تنظيم الاحتفالات وإحياء ذكرى استعادة كرامة الشعب المصرى من احتلال دام لسنوات عديدة، ليظل هذا اليوم خالدًا فى وجدان الشعب المصرى وفى ضمير الأمة العربية بأسرها.

ومن جهته، هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، جموع الشعب المصرى، وأبطال القوات المسلحة، ومنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيكل الإدارى، وطلاب مختلف الكليات، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر العظيمة، والتى سطرت خلالها أبطالنا البواسل قوات الجيش المصرى تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجاله، وسجلت فى صفحاتها مشاهد نصر وعزة وفخر لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والحفاظ على تراب الوطن.

كما ذكر الدكتور حسان النعمانى، أن انتصارات أكتوبر المجيدة تبعث دائمًا فى نفوسنا شعورًا بالفخر والاعتزاز والانتماء للوطن، وتؤكد على حقيقة أن الجيش المصرى لا يقهر، فهو الذى ثار وصمد فى وجه العدوان الإسرائيلى وحقق حلما أكد الجميع استحالة حدوثه، موضحًا أن المسيرة انطلقت من أمام مبنى المركزية مرورًا بكليات الجامعة، ووصولًا للقاعة الكبرى للمؤتمرات بمبنى المدرجات، وذلك لبدء فعاليات الحفل الفنى المقام احتفالاََ بانتصارات أكتوبر.



احتفال جامعة سوهاج بنصر اكتوبر



الاحتفال بنصر اكتوبر داخل جامعة سوهاج



الاحتفال بنصر اكتوبر داخل جامعة سوهاج



الاحتفال بنصر اكتوبر داخل جامعة سوهاج



طلاب جامعة سوهاج يحتفلون بنصر اكتوبر



طلاب جامعة سوهاج يحتفلون بنصر اكتوبر



طلاب جامعة سوهاج يحتفلون بنصر اكتوبر



محافظ سوهاج ورئيس الجامعة بمسيرة طلابية فى نصر اكتوبر



محافظ سوهاج ورئيس الجامعة بمسيرة طلابية فى نصر اكتوبر



محافظ سوهاج ورئيس الجامعة بمسيرة طلابية فى نصر اكتوبر



محافظ سوهاج ورئيس الجامعة بمسيرة طلابية فى نصر اكتوبر