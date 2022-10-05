محافظ دمياط تُكرم أسر شهداء حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ49 للنصر

دمياط معتز الشربينى

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 10 من أسر شهداء حرب أكتوبر المجيدة ،وذلك خلال لقائها بهم اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

واستهلت المحافظ اللقاء بتهنأتهم بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف، مؤكدة اعتزاز وفخر المصريين جميعا بأبطال أكتوبر، والتى ستظل محفورة فى تاريخ مصر، داعية الله أن يحفظ مصر وابنائها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والاستقرار والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما أكدت حرص كافة مؤسسات الدولة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لذوى الشهداء كأقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر.

وكرمت محافظ دمياط أسرة الشهيد "حامد خاطر " و الشهيد " حمدى البيومي " و الشهيد " السيد السبع " ، وأيضا الشهيد " مسعد نصر " ، الشهيد " محمد حجازى" ، الشهيد " زكى حمودة " و الشهيد " فوزى الجمال " و الشهيد " عيد عبد الغنى " و الشهيد " حسن معروف ".