محافظ بورسعيد: ننفذ توجيهات الرئيس السيسى بتحقيق تنمية شاملة بالمحافظة

كتب محمد شعلان

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، أنهم نجحوا في تنفيذ مساحات خضراء كبيرة في المحافظات وتخطيط شوارع وحملات نظافة في البلد، فضلا عن انشاء حدائق للمواطنين وتجميع جميع مواقف السيارات في مكان واحد وأطلقوا عليه الان ميناء بور سعيد البري.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن ميناء بور سعيد البري الان يجمع جميع المواصلات من سوبر جيت ووسائل نقل للمحافظات، مؤكدا أن هذا التوجه سهل على المواطنين الدخول والخروج من بور سعيد.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي له في عام 2019 بتحقيق تنمية للمواطنين في بور سعيد غير شكل الحياة في المحافظة، متابعا: "بدأت افكر في شكل البلد وعملنا حدائق بلا أسوار ونجملها لتكون ملك للمواطنين بدون رسم دخول، وفي الأول تعبنا وبعدها أتت شركات إدارة ومع الوقت المواطن اتعود المواطن على أن المكان ملك له"، مؤكدا عملهم على تنمية موارد وصناديق محافظة بور سعيد.