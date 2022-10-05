محافظ بنى سويف يشكل لجنة لحسم شكوى تعدى مواطن على جزء من شارع بعزبة أبو المكارم

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء المفتوح لبحث الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين، والتي تتطلب مناقشة الحلول والبدائل الممكنة، وذلك في حضور المختصين من الجهات المعنية، لتوفير الحلول والبدائل في أسرع وقت ممكن، حيث حضر اللقاء: مها حميدة مدير إدارة خدمة المواطنين، على حماد نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ، مشكلة تقدم بها بعض المواطنين بعزبة أبو المكارم، يلتمسون فيها التدخل حيال قيام أحد المواطنين بالتعدي على جزء من شارع عمومي، والذي يتسبب في ضرر لبعض المنازل بالقرية، حيث تعوق حركة السير من وإلى خارج القرية بتلك المنطقة، مما يسبب العناء الكبير لبعض الأسر (وذلك بحسب ما جاء في الشكوى الواردة).

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المختصة تضم : الوحدة المحلية والتخطيط العمراني وشركة الكهرباء ، لمعاينة الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير واف وتفصيلي عن قطعة الأرض محل الشكوى، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة بعد الانتهاء من المعاينة ومراجعة كافة الأوراق والمستندات مع الجهات ذات الصلة.