محافظ المنيا يفتتح المدرسة الرسمية للغات بمركز أبو قرقاص استجابة لأهالى المركز

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، المدرسة الرسمية للغات بأبو قرقاص، والتي جاء قرار إنشائها استجابة لأهالي مركز أبو قرقاص، وتبدأ عامها الأول بروضة (kg1)، حيث اطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وحمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي السياق نفسه أجري المحافظ جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، للتأكد من الانضباط والالتزام والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال أبناءنا الطلاب، شملت جولة المحافظ، تفقد مدارس، (أبو قرقاص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، ومدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي).

وقدم محافظ المنيا، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، وذكري انتصارات أكتوبر المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، ومؤكداً حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، بهدف خلق جيل جديد قادر على تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.

تفقد المحافظ خلال جولته بالمدارس عددا من الأقسام والفصول ، كما التقي بالمعلمين، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

وخلال جولته بمدرسة أبو قرقاص الثانوية الصناعية بنين، أدار المحافظ حواراً مع الطلاب، مؤكداً أهمية التعليم الفني، باعتباره عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر، ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، والتي تلعب دورا مهما في تنمية مصرنا الغالية، وتوفير حياة كريمة لأهالينا.



المحافظ والطلاب