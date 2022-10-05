محافظ المنيا تنظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة غدا

المنيا -حسن عبد الغفار

تحتفل محافظة المنيا غدا الخميس، بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة، لخلق يوم احتفالى ممزوج بروعة النصر وحب الوطن.

وسيقوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر.

ويضم برنامج الاحتفال تنظيم احتفالية كبري لدار الاوبرا المصرية على المسرح الروماني بكورنيش النيل بالتعاون مع وزارتى السياحة والثقافة في تمام الساعة السادسة مساءاً ، حيث يحُيي الحفل الفنان الكبير على الحجار، وذلك تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وسيكون الدخول "مفتوح مجانا" لجميع الأهالي.

هذا وستبدأ فعاليات الاحتفال بتنظيم ماراثون رياضي من أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة عدد من الشباب والفتيات.