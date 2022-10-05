محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية وحلوى المولد لأكثر من (50) حالة إنسانية

التقى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من (50) حالة إنسانية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، ومديرى مديريات الصحة والتموين والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى.

وفى مستهل لقائه، قدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، داعياً المولي عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، لافتا إلى أن تلك اللقاءات إنما تعكس حرصه واهتمامه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع جموع المواطنين بصفة عامة، ولاسيما الحالات الأولى بالرعاية لتقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمع بأسره.

وخلال اللقاء، قام محافظ المنوفية بتسليم تلك الحالات الإنسانية مساعدات مالية وعينية من شنط مواد غذائية ولحوم وحلوي المولد النبوي لاعانتهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.

هذا وقد أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقييم حالة مواطن من مركز منوف يعاني من سمنة مفرطة وبتر بالساقين نتيجة تعرضه لحادث أليم، مشدداً بتوفير أطراف صناعية له بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية، كما وجه مدير مديرية القوي العاملة بتوفير معاش إعاشة لنجله والذي يعاني بمرض ضمور عضلات، فيما أمر المحافظ بتحويل مسنة من ناحية الماي الي مستشفي شبين الكوم التعليمي تعاني من مرض الضغط والسكر وكذا تحويل نجلها والذي يعاني من الآلم بالفقرات إلى مستشفى المخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبية له، كما وجه المحافظ بمخاطبة التأمين الصحي لتوفير العلاج اللازم علي نفقة الدولة لشقيقان من مركز تلا يعانوا من نقص مناعة ، وطفل آخر يبلغ من العمر 7 سنوات من قرية شبرا خلفون يعاني من مرض ضمور عضلات .

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية بتحويل (5) مواطنين إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم للفحص والتقييم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ومنهم موطنة من ناحية شما تعاني من إرتشاح مياه علي الساقين ، و(3) مواطنين من مركز شبين الكوم أحدهما يعاني من ورم تحت الإبط والآخر يعاني من مرض الضغط والسكر ، مواطن يعاني بآلام بالفكين ، كما وجه المحافظ بتسهيل إجراءات استصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة لـمواطنان ، الأول من ناحية مركز أشمون يعاني من مرض القلب ، والثاني شاب من مركز قويسنا يحتاج لإجراء قسطرة له .

وفي لفته إنسانية أمر المحافظ بدراسة إمكانية توفير جهاز عروسة لنجلة مواطنة مسنة من ناحية الماي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الصحية وتراكم الديون عليها وذلك بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية أو رجال الأعمال ، وكذا توفير كرسي كهربائي ومسكن بإحدي عمارات الإيواء لمواطن من حي غرب شبين الكوم تعرض لحادث أليم أدى إلى بتر ساقيه ، كما أمر المحافظ بتخصيص محل تجاري بالسوق النموذجي بشما لمواطن يعول زوجة مريضة بزيادة بتجلط الدم ، فيما وجه ببحث حالة (11) مواطن من مراكز شبين الكوم وبركة السبع والشهداء ومنوف وتلا وإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لهم ، وكذا تكليف التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ (3) مواطنين من نواحي بركة السبع وسرس الليان وتلا ، وكذا اتخاذ إجراءات عاجلة حيال مواطن من ناحية عزبة سلامة بأشمون يلتمس صرف حصة من النخالة الخشنة لتوفير مصدر رزق ثابت له كونه من ذوي الهمم .

كما كلف وكيل وزارة القوي العاملة بصرف معاش إعاشة لمواطنان من ناحية أشمون من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرصة عمل بإحدي شركات القطاع الخاص لمواطن من شبرا خلفون يعاني من إعاقة حركية ، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتسهيل إجراءات إستخراج رخصة بناء لمواطن يعاني من ظروف صحية صعبة .

ومن أبرز الحالات التى تضمنها اللقاء ، (4 ) مواطنين من ناحية أشمون وهم مواطن يعول 3 أبناء ويعانى ببتر بالقدم اليسرى ، وكذا مواطن آخر يبلغ 40 عاماً متزوج ويعانى بجلطة في المخ ، ومسن من قرية قورص يبلغ من العمر (60) عاماً متزوج ويعول (3) أبناء ويعانى من مرض الفشل الكلوى المزمن ، ومواطن من ناحية سمادون يعول أربعة أبناء ويعانى من ضيق وانسداد الشريان التاجى ، فيما تم صرف مساعدات مالية لـ (5) حالات بمركز منوف وهم مواطنة أرملة من جزى تبلغ من العمر 36 عاما تعول اثنين من الأبناء وتحتاج إلى زراعة كلى ، ومواطنة أخرى متزوجة من الحامول ولديها خمسة أبناء من بينهم طفل مريض بسرطان الدم ، ومسنة من ناحية كفر العامرة مريضة بورم غير حميد بالمعدة ، وشابة مطلقة لديها 3 أبناء من بينهم إثنين من ذوى الهمم ، وفتاة تبلغ من العمر 27 عاما|ً تعانى ضمور بالمخ وشلل رباعى ، وشاب آخر متزوج يبلغ من العمر 40 عاما يعانى ببتر تحت الركبة.

كما تضمن اللقاء، (5) مواطنين من ناحية مركز تلا وهم مواطنة تبلغ من العمر 50عاما أرملة وتعانى من فشل كلوى مزمن ، وشابة متزوجة تبلغ من العمر (23) عاما مريضة بفشل كلوى مزمن ، ومواطنة متزوجة ولديها 3 أبناء من بينهم ابن يعانى من شلل مخى ، ومواطن من ناحية كفر قرشوم يبلغ من العمر 48 عاما متزوج ويعانى من مرض سرطان بالكبد ، وكذا شاب أعزب يعول والدة يعانى من لوكيميا حادة ، فيما تم صرف إعانة مالية لمواطن من ناحية ميت سراج بقويسنا يبلغ من العمر 50عاما متزوج ويعانى من نقص بالدم ، ومواطنة من ناحية شرانيس أرملة وتعول ابنه تعانى من سرطان بالركبة ، ومواطن بمدينة سرس الليان متزوج ويعول ثلاثة أبناء ويعانى من ورم سرطانى ، ومسن ببركة السبع يبلغ من العمر (63) عاماً يعانى من قصور مزمن في وظائف الكبد وتضخم الطحال ، وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء، كما حرصوا علي تقديم الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى مطالبهم.

وعلى جانب آخر، هنأ محافظ المنوفية شعب المحافظة العظيم وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى اكتوبر ، مؤكداً على أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة ومشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها.