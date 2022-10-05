محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بمركز سمنود

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة بكافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها في السابعة من صباح اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود، لتفقد عدد من مشروعات التطوير بسمنود.

بدأت الجولة بتفقد إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47.7 مليون جنيه ليصبح متنزه ومتنفس جديد وحضارى لمدينة سمنود إلى جانب كونه محور مرورى يساهم فى تحقيق السيولة المرورية التي يعاني منها مدخل المدينة، كما تفقد أعمال توسعة وتطوير مدخل المدينة.

وفي الإطار ذاته، تفقد رحمي أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي للجامعة التكنولوجية بطول 420 م وعروض مختلفة تتراوح ما بين 5 إلى 18 مترا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 70 ٪ ، مؤكداً على حرصه على تمهيد الطريق المؤدي للجامعة لضمان سيولة لحركة السير من وإلى الجامعة ولتحقيق الراحة للطلاب فى الوصول للجامعة.