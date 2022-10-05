محافظ الشرقية يسلم وحدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بمركز منيا القمح

الشرقية فتحية الديب

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (ع. م. ع) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز منيا القمح ، نظراً لمرضها ولظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام ليؤكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

وأعربت ( ع . م. ع ) عن امتنانها وتقديرها لاستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بناحية السعديين بمركز منيا القمح.