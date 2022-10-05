محافظ أسوان: بطولة الصعيد للسباحة ترويج وتسويق للسياحة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك حرص كبير ودعم من المحافظة لتنظيم سباق بطولة الصعيد للسباحة، باعتبارها أحد الأنماط السياحية لأسوان، ولاستثماره فى الترويج والتسويق الجيد لها سياحيا.

جاء ذلك خلال إعطاء محافظ أسوان إشارة البدء لانطلاق سباق النيل لبطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بالممشى السياحى بكورنيش مدينة أسوان الجديدة، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وبعد توقف دام 40 عاماً على أخر بطولة للسباحة فى النيل.

شارك فى انطلاق البطولة، منتخب مصر الوطنى للسباحة الطويلة أبطال أفريقيا 2022 ، بجانب عدد من الأندية الرياضية على مستوى محافظات الصعيد بإجمالى 120 سباح وسباحة ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للسباحة ، وأيضاً آدهم دهب رئيس منطقة الصعيد بالإتحاد المصرى للسباحة وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " الرياضة أمن قومى " ، وفى ضوء توصيات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية.

ورحب اللواء أشرف عطية، بإقامة هذه البطولة الهامة فى نيل أسوان بمواجهة الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة بما يتناسب مع موقعها المتميز وسحر الطبيعة لتكون عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ضمن أحد مقاصد السياحة الرياضية ، بجانب إكتشاف المواهب من الناشئين بما يساهم فى النهوض بالألعاب الجماعية والفردية.

ومن جانبه أوضح عادل مكى بأن بطولة أسوان لسباحة المياه المفتوحة تقام برعاية محافظ أسوان وبإشراف وتنظيم من الإتحاد المصرى للسباحة بالتنسيق مع جامعة أسوان ممثلة فى كلية التربية الرياضية ، وأيضاً مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشار، إلى أن البطولة تشهد تنافس للمرحلة السنية 14 سنة وحتى مرحلة العمومى لمسافة 3 كم ، وبالتوازى مع ذلك سينظم الإتحاد المصرى للسباحة حفلاً مساء اليوم بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة لتكريم أبطال المنتخب القومى والسباحين الحاصلين على المراكز الأولى ببطولة أسوان لسباحة المياه المفتوحة.