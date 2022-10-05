محافظة بورسعيد: شاشات عرض بميدان الشهداء احتفالا بذكرى نصر أكتوبر الـ49

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المخرج محمد الدسوقى، المستشار الثقافى لمحافظة بورسعيد، أنه سوف تشهد المحافظة منذ صباح الأربعاء، وضع إكليلًا من الزهور بميدان الشهداء "حديقة المسلة"، احتفالا بالذكرى ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وأضاف الدسوقى، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يشهد الميدان ليلًا عرض أفلام وثائقية على شاشات عرض كبيرة عن نصر الكرامة أكتوبر المجيد.





وأشار إلى أنه الخميس المقبل مساءً سيتم تنظيم حفل كبير بساحة مصر ببورسعيد، والدعوة عامة لكل أهالى وضيوف المدينة الباسلة.