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لحظة لقاء أم سيدة الكرنك مع ابنتها بعد تغيبها 45 عاما.. فيديو وصور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:26 ص
لحظة لقاء أم سيدة الكرنك مع ابنتها بعد تغيبها 45 عاما.. فيديو وصور
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد تليفزيون "اليوم السابع"، لحظة لقاء الحاجة رضا سيدة الكرنك التى انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع والدتها الحاجة تحية عقب وصولها من بنى سويف، ولقاؤهما الأول بعد أن تاهت الابنة فى القطار من 45 سنة، وانقطعت فيها عن أسرتها وفشلت كل محاولاتها في التوصل إليهم، ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها، حيث تبين أن والدتها علي قيد الحياة وأسرتها مقيمة بمحافظة بني سويف، وكانوا يبحثون عنها مثلما تبحث عنهم ولم تستوعب رضا اليوم فرحة عثورها على أسرتها.

وقالت شقيقة الحاجة رضا، أنها لا تصدق حتى الآن ما يحدث وعودة اختها الصغري لحضنها بعد سنين طويلة من الغياب والتوهان بين المحافظات حتى استقرت في الأقصر.

ودخلت شقيقة سيدة الكرنك في نوبة بكاء مخلوطة بالفرحة على مشاهدتها لشقيقتها بعد مرور 45 سنة على تغيبها، فقد كانت شقيقتها الصغري وابنتها، وقد عادت لحضنها من جديد.

وكانت قد قالت الحاجة رضا في تصريحات خاصة لليوم السابع "انا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة احكي قصتي وأصبت باليأس من العثور علي أهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لدعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


 

لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-(1)
لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا

 

لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-(2)
لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا

 

لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-(3)
لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا

 

لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-في-الأقصر-بالاحضان-والقبلات-والدموع-(1)
لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-في-الأقصر-بالاحضان-والقبلات-والدموع

 

لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-في-الأقصر-بالاحضان-والقبلات-والدموع-(2)
لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-في-الأقصر-بالاحضان-والقبلات-والدموع

 

لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-في-الأقصر-بالاحضان-والقبلات-والدموع-(3)
لحظة-لقاء-سيدة-بني-سويف-مع-ابنتها-رضا-في-الأقصر-بالاحضان-والقبلات-والدموع-(3)
لقاء-الأم-والابنة-(1)
لقاء-الأم-والابنة
لقاء-الأم-والابنة-(2)
لقاء-الأم-والابنة
لقاء-الأم-والابنة-(3)
لقاء-الأم-والابنة

 

وصول-الأم
وصول-الأم

 


الاقصر

اخبار الاقصر

عودة سيدة لاسرتها اخبار المحافظات

أسرة بني سويف تعيد ابنتها



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