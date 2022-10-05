لأول مرة منذ 40 عاما.. اليوم انطلاق بطولة الصعيد للسباحة فى النيل بأسوان

يفتتح محافظ أسوان أشرف عطية وياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، صباح اليوم الأربعاء، بطولة الصعيد للمياه المفتوحة، بمدينة أسوان، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر.

وصرح المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، أن مدينة أسوان تشهد هذا العام عودة سباقات النيل للمياه المفتوحة لاول مرة منذ 40 عاما عن آخر بطولة، ويشارك فى بطولة أسوان 120 سباحا يمثلون محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، وسباحى المنتخب الوطنى للمياه المفتوحة الحاصلين على بطولة أفريقيا.

وكان محافظ أسوان اشرف عطية، التقى المهندس ادهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بأسوان، لبحث التحضيرات لاستضافة بطولة الصعيد للمياه المفتوحة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " الرياضة أمن قومى "، فى ضوء توصيات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية.

ورحب أشرف عطية، بإقامة هذه البطولة الهامة فى نيل أسوان بمواجهة الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة بما يتناسب مع موقعها المتميز وسحر الطبيعة، علاوة على صلاحية ونقاء المياه للسباحة لتصبح عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية ضمن أحد مقاصد السياحة الرياضية، بجانب اكتشاف المواهب من الناشئين بما يساهم فى النهوض بالألعاب الجماعية والفردية، مشيرا إلى دعم المحافظة لتنظيم هذا السباق باعتبار ذلك أحد الأنماط السياحية لأسوان، ولاستثماره فى الترويج والتسويق الجيد لها.