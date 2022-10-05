"كوكتيل شر".. ضبط عنصر شديد الخطورة مطلوب فى 11 قضية بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"كوكتيل شر"، هكذا لقبه الأهالي في منطقة سمنود بالغربية، حيث دأب المتهم على ارتكاب جميع أنواع الجرائم "سرقة وخطف واتجار بالسلاح والمخدرات"، حيث أن سجله الاجرامي حافل بنحو 11 قضية متنوعة.

ظن المتهم الذي دأب على ترويج المخدرات والسلاح، أنه بمنأى عن أعين العدالة، إلا أن أعين الشرطة رصدته وتتبعته، ونجحت في اقتحام وكره وضبطه، الأمر الذي لقي استحسان الأهالي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام "عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود ، سبق إتهامه فى 11 قضية "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، خطف" ، ومحكوم عليه بالإعدام فى جنايتى "خطف – إتجار مخدرات" واتخاذه منزل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية - طبنجة - 2خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين –كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي" وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التجارة والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.