"قومى المرأة" بسوهاج يختتم برنامجا تدريبا للقيادات الدينية بقرى حياة كريمة

سوهاج عمرو خلف

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم فعاليات دورات تدريبية جديدة بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أنه تم تدريب 309 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، من الدعاة والواعظات والراهبات والقساوسة، على مدار 3 أسابيع، للاستعانة بهم فى جلسات الدوار القادمة، وحاضر فى التدريب مجموعة من الخبراء والمختصين ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والمقررات المناوبات والعضوات.

وأشارت وهبى، إلى أن البرنامج التدريبى تضمن عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.