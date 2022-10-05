قافلة لجامعة طنطا تقدم خدماتها لـ1304 حالات وصرف الدواء بالمجان

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا، اليوم، الأربعاء، قافلة طبية شاملة بقرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكى أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تهدف إلى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا في الريف، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من أبناء المحافظة، موضحاً أن القافلة تعد الـ 7 التي تنظمها الجامعة لمركز المحلة خلال عام 2022 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7947 حالة وتحويل 401 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لـ119 مواطنا، إلى جانب فحص 14924 فى القوافل البيطرية.

وأوضح الدكتور محمود سليم، أن قافلة اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة بصرف العلاج للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، وأيضا مشاركة كلية الزراعة فى زراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1304 حالات من خلال 14 عيادة حيث تم فحص 91 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 117 في عيادة الاطفال، و 167 بالعظام، و 116 جلدية، و 114 باطنة، و 61 مسالك بولية، و 123 أنف وأذن، و 25 جراحة عامة، و 76 صدر، و 42 نفسية وعصبية، و 214 جراحة عيون، و 22 قلب وأوعية دموية، و 72 أسنان، مضيفاً أنه تم تحويل 92 حالة بواقع 8 عظام، و 3 صدر، و5 أطفال، و 4 باطنة، و 4 جلدية، و 22 رمد، و 34 أنف وأذن، و 5 قلب، و 7 جراحات.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 9 مواطن، وذلك بحضور الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.