فرنسا: خزانات الغاز باتت ممتلئة بنسبة تزيد على 99% استعدادا لفصل الشتاء

كتبت -مروة الغول

اعلنت فرنسا اليوم الأربعاء أن خزانات الغاز باتت ممتلئة بنسبة تزيد على 99% من طاقاتها استعدادا لحلول موسم الشتاء وتجنبا لاحتمال قطع روسيا الامدادات عن أوروبا وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وقالت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية في بيان صحفي إن حملة ملء الخزانات لشتاء 2022/2023 انتهت بمخزونات تزيد على 99 %.

وأوضحت، أن الموردين زودوا فرنسا بنحو 130 تيراواط/ساعة من احتياطيات الغاز "وهو مستوى أعلى من المتوسط في السنوات الأخيرة" مشيرة إلى "أحجام الغاز هذه تمثل حوالي ثلثي الاستهلاك الشتوي للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد".

وأكدت، "انه تمت حملة تعبئة الخزانات في ظروف صعبة في ضوء ارتفاع أسعار الغاز بشكل خاص مما زاد من الحاجة إلى التمويل لملء المخازن".

وأشادت اللجنة بجهود جميع الجهات ذات الصلة بقطاع الغاز والتي "جعلت من الممكن الوصول إلى هذا المستوى المرتفع من المخزون" موضحة أنها ستواصل واردات الغاز النرويجي والغاز الطبيعي المسال وعمليات التبادل مع الأوروبيين لتزويد المستهلكين الفرنسيين طوال فصل الشتاء.

وأدت الحرب الروسية - الاوكرانية الى اضطراب في قطاع الطاقة الأوروبي في وقت تسعى فيه دول القارة العجوز اخذ الحيطة في مواجهة فصل الشتاء والتغلب على مخاطر نقص الغاز.