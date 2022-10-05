اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عضو مجلس شيوخ يشارك في فعالية على هامش مؤتمر ITU في رومانيا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:41 م
عضو مجلس شيوخ يشارك في فعالية على هامش مؤتمر ITU في رومانيا سفير مصر في بوخارست يستقبل عضو مجلس الشيوخ المصرى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في بوخارست، الدكتور حسنين توفيق  - عضو لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ  المصري، وذلك خلال تواجده في بوخارست خلال الفترة من 29 سبتمبر إلي 2 أكتوبر 2022 للمشاركة في الفعالية التي نظمها البرلمان الروماني علي هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وكان عنوان الفعالية "منتدي البرلمان - قطاع الأعمال: سد الفجوة الرقمية".

 

وأكدت السفارة المصرية في بوخارست عبر بيان صحفي، الأربعاء، أن المنتدى شارك به عدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، من بينها شركة Space X و Apple وغيرها، بالإضافة إلي عدد من البرلمانيين علي مستوي العالم، وقد شهدت جلسات المنتدي نقاشات معمقة حول التحديات الرقمية وكيفية الاستعداد لمواجهتها.

 

وقد شارك الدكتور حسنين توفيق في أحد جلسات المنتدي مع كل من وزير البحث العلمي والرقمنة والابتكار في رومانيا ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الروماني، واستعرض سيادته جهود الحكومة المصرية في مجالات التحول الرقمي.

 

 

 

 


سفاره مصر لدى رومانيا

السفاره المصريه لدى بوخارست

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة