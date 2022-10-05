عضو مجلس شيوخ يشارك في فعالية على هامش مؤتمر ITU في رومانيا

كتب: أحمد جمعة

استقبل السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في بوخارست، الدكتور حسنين توفيق - عضو لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المصري، وذلك خلال تواجده في بوخارست خلال الفترة من 29 سبتمبر إلي 2 أكتوبر 2022 للمشاركة في الفعالية التي نظمها البرلمان الروماني علي هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وكان عنوان الفعالية "منتدي البرلمان - قطاع الأعمال: سد الفجوة الرقمية".

وأكدت السفارة المصرية في بوخارست عبر بيان صحفي، الأربعاء، أن المنتدى شارك به عدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، من بينها شركة Space X و Apple وغيرها، بالإضافة إلي عدد من البرلمانيين علي مستوي العالم، وقد شهدت جلسات المنتدي نقاشات معمقة حول التحديات الرقمية وكيفية الاستعداد لمواجهتها.

وقد شارك الدكتور حسنين توفيق في أحد جلسات المنتدي مع كل من وزير البحث العلمي والرقمنة والابتكار في رومانيا ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الروماني، واستعرض سيادته جهود الحكومة المصرية في مجالات التحول الرقمي.