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طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر العظيم برفع علم مصر.. صور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:24 ص
طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر العظيم برفع علم مصر.. صور طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر العظيم
كتب محمود طه حسين

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حرصت المدارس الرسمية على الاحتفال بانتصار أكتوبر العظيم، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف الطلاب بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص حصة للحديث عن انتصارات أكتوبر مع انطلاق العام الدراسى الجديد.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفالات 6 اكتوبر بعلم مصر
احتفالات 6 اكتوبر بعلم مصر

جانب من احتفالات 6 اكتوبر
جانب من احتفالات 6 اكتوبر

طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر
طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر

طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر العظيم
طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر العظيم
 

المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

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وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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