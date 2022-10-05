طلاب المدارس يحتفلون بانتصار أكتوبر العظيم برفع علم مصر.. صور

كتب محمود طه حسين

حرصت المدارس الرسمية على الاحتفال بانتصار أكتوبر العظيم، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف الطلاب بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص حصة للحديث عن انتصارات أكتوبر مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.