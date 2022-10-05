اليوم السابع
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ضربة لتجار الكيف.. الداخلية تداهم شقة بالقاهرة يصنع بداخلها الأستروكس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:20 م
ضربة لتجار الكيف.. الداخلية تداهم شقة بالقاهرة يصنع بداخلها الأستروكس قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى تصنيع وتدوير المواد المخدرة بالقاهرة، وبحوزتهم 20 كيلو جرام لمخدر الأستروكس.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط القائمين على تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام 4 عناصر إجرامي شديدة الخطورة "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وتدوير مخدر الإستروكس، متخذين من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر الخام – سلاح نارى – 2 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – سيارتين - مستلزمات وأدوات التصنيع – 10 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بما جاء بالتحريات، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 700 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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