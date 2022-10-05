اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:28 م
أكرم القصاص
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ضبط 5 أطنان أسمنت وزيوت سيارات مجهولة المصدر فى بورسعيد

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:34 ص
ضبط 5 أطنان أسمنت وزيوت سيارات مجهولة المصدر فى بورسعيد جانب من المضبوطات خلال الحملة التموينيه ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة مكبرة برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، للتأكد من سلامة السلع الغذائية والمنتجات التى تضر بصحة وسلامة المواطنين وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أسمنت بدون تواريخ أنتاج مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 611 لسنة 2007 و615 لسنة 2006 الخاص بتنظيم بيع الأسمنت ومخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ما يشكل خطرًا كبيرًا على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن استخدامه.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر نصف طن زيوت سيارات مجهولة المصدر بدون أى بيانات تفيد الإنتاج ما يشكل خطرًا على مستخدميها.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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