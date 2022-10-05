ضبط 2398 قضية تموينية بإجمالى 1240 طنا خلال شهر فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ، من ضبط 2398 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 1240 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 66 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 921 طنًا و92 لتر عبارة عن كيماويات زراعية وزيوت طعام وأرز ومصنعات لحوم وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 837 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 11 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 9 قضايا تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 180 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها.

كما تم ضبط 1468 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 16 قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق واعلاف وسكر ومكرونه وارز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 126 طن.