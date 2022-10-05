صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. جولة مفاجئة للأميرة آن فى نيويورك بأول زيارة ملكية لأمريكا منذ انتقال هارى.. وبراد بيت يظهر لأول مرة منذ اتهام أنجلينا جولى له بضربها.. وسقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية

وكالات

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جولة مفاجئة للأميرة آن فى نيويورك فى أول زيارة ملكية بريطانية لأمريكا منذ انتقال هارى

قامت الأميرة آن بجولة سريعة فى مدينة نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث أصبحت أول شخصية من العائلة المالكة البريطانية تزور الولايات المتحدة منذ انتقال الأمير هارى وميجان ماركل إلى كاليفورنيا في عام 2020. أثبتت الأميرة الملكية، البالغة من العمر 72 عامًا، سبب وصفها في كثير من الأحيان بـ "الملكية الأكثر جدية في العمل" حيث ظهرت بشكل مفاجئ فى مدينة نيويورك لزيارة العديد من المواقع المختلفة وتقديم الجوائز، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وزيارتها للولايات المتحدة هي أول رحلة يقوم بها عضو بارز في العائلة المالكة منذ تنحي هاري وميجان عن منصبهما من العائلة المالكة وانتقالهما إلى سانتا باربرا، كاليفورنيا، قبل وقت قصير من تفشي الوباء.



الأميرة آن



الأميرة آن فى نيويورك

براد بيت يظهر لأول مرة منذ اتهام أنجلينا جولى له بضربها

شوهد النجم العالمي براد بيت في لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، بعد ساعات فقط من تقديم زوجته السابقة أنجلينا جولى وثائق قضائية تتهمه بـ"خنق'' أحد أطفالهما الستة خلال نزاع عنيف على متن طائرة خاصة، وضرب آخر، كما ضرب الممثلة فى الحائط وهو يشد شعرها. وقالت جولى، 48 عامًا، أن زواجهما انهار في رحلة سبتمبر 2016 ، حيث زعمت أن بيت ، 58 عامًا ، كان مسيئًا جسديًا وعاطفيًا لي وللأطفال، الذين كانوا في ذلك الوقت بين سن 8 و 15 عامًا". وتقول إن بيت هاجمها لفظيًا بعد أن اتهمها بأنها "تحترم الأطفال أكثر من اللازم" وبعد 90 دقيقة بدأت بالصراخ عليها ودفعها إلى جدار الحمام وضرب سقف الطائرة. وبدى براد بيت مرتاحا تماما، حيث ظهر وهو يتجول بملابس كاجول باللون الأزرق، وكأن لم يحدث شيئا.



النجم براد بيت



براد بيت

سقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية

لقى ثلاثة من مشاة البحرية مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بعدما هوت طائرة مروحية كانت تقلهم جنوب شرقى المكسيك، ورصد أحد السكان الطائرة تحوم بالقرب من ميناء مدينة سنتلا من ولاية تاباسكو، جنوب شرقى المكسيك، عندما هوت فجأة. وبحسب البحرية المكسيكية، فقد كانت الطائرة تنفذ مهمة استطلاع فى المنطقة، وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهى تدور حول نفسها عدة مرات، قبل أن تسقط على الأرض.