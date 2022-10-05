اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. جولة مفاجئة للأميرة آن فى نيويورك بأول زيارة ملكية لأمريكا منذ انتقال هارى.. وبراد بيت يظهر لأول مرة منذ اتهام أنجلينا جولى له بضربها.. وسقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:00 م
صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. جولة مفاجئة للأميرة آن فى نيويورك بأول زيارة ملكية لأمريكا منذ انتقال هارى.. وبراد بيت يظهر لأول مرة منذ اتهام أنجلينا جولى له بضربها.. وسقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار المتنوعة والغريبة على مدار الساعات الماضية.
 
 

جولة مفاجئة للأميرة آن فى نيويورك فى أول زيارة ملكية بريطانية لأمريكا منذ انتقال هارى

 
قامت الأميرة آن بجولة سريعة فى مدينة نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث أصبحت أول شخصية من العائلة المالكة البريطانية تزور الولايات المتحدة منذ انتقال الأمير هارى وميجان ماركل إلى كاليفورنيا في عام 2020.
 
أثبتت الأميرة الملكية، البالغة من العمر 72 عامًا، سبب وصفها في كثير من الأحيان بـ "الملكية الأكثر جدية في العمل" حيث ظهرت بشكل مفاجئ فى مدينة نيويورك لزيارة العديد من المواقع المختلفة وتقديم الجوائز، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
 
وزيارتها للولايات المتحدة هي أول رحلة يقوم بها عضو بارز في العائلة المالكة منذ تنحي هاري وميجان عن منصبهما من العائلة المالكة وانتقالهما إلى سانتا باربرا، كاليفورنيا، قبل وقت قصير من تفشي الوباء.
 
 
الأميرة آن
الأميرة آن
الأميرة آن فى نيويورك
الأميرة آن فى نيويورك

براد بيت يظهر لأول مرة منذ اتهام أنجلينا جولى له بضربها

 
شوهد النجم العالمي براد بيت في لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، بعد ساعات فقط من تقديم زوجته السابقة أنجلينا جولى وثائق قضائية تتهمه بـ"خنق'' أحد أطفالهما الستة خلال نزاع عنيف على متن طائرة خاصة، وضرب آخر، كما ضرب الممثلة فى الحائط وهو يشد شعرها.
 
وقالت جولى، 48 عامًا، أن زواجهما انهار في رحلة سبتمبر 2016 ، حيث زعمت أن بيت ، 58 عامًا ، كان مسيئًا جسديًا وعاطفيًا لي وللأطفال، الذين كانوا في ذلك الوقت بين سن 8 و 15 عامًا".
 
وتقول إن بيت هاجمها لفظيًا بعد أن اتهمها بأنها "تحترم الأطفال أكثر من اللازم" وبعد 90 دقيقة بدأت بالصراخ عليها ودفعها إلى جدار الحمام وضرب سقف الطائرة.
 
وبدى براد بيت مرتاحا تماما، حيث ظهر وهو يتجول بملابس كاجول باللون الأزرق، وكأن لم يحدث شيئا.
 
النجم براد بيت
النجم براد بيت
براد بيت
براد بيت
 
 
 

سقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية

 
 
لقى ثلاثة من مشاة البحرية مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بعدما هوت طائرة مروحية كانت تقلهم جنوب شرقى المكسيك، ورصد أحد السكان الطائرة تحوم بالقرب من ميناء مدينة سنتلا من ولاية تاباسكو، جنوب شرقى المكسيك، عندما هوت فجأة.
 
وبحسب البحرية المكسيكية، فقد كانت الطائرة تنفذ مهمة استطلاع فى المنطقة، وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهى تدور حول نفسها عدة مرات، قبل أن تسقط على الأرض.
 
 
 

العالم هذا المساء

الأميرة آن

العائلة المالكة فى بريطانيا

الأمير هارى

مشاة البحرية المكسيكية

براد بيت

أنجلينا جولى



الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. الأمير وليام يلقى أول خطاب رسمى له منذ وفاة الملكة إليزابيث عن الحياة البرية..تصميم يخت بريطاني يلفت الأنظار بصورة "بركان على الماء".. بريطانية تحرق فستان الزفاف للتعافى من ألام الطلاق

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. رجل هندى يفوز بجائزة يانصيب بـ 2.9 مليون إسترليني.. ويشعر بالندم.. وجينيفر لوبيز تتألق بموعد إفطار مع زوجها بن أفليك فى بيفرلى هيلز.. "القهوة" على كل لون ورائحة فى معرض الصيد بأبوظبى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. أزياء "الهجرة" تهيمن على أسبوع الموضة في نيويورك.. الإمارات تنجح فى زرع الأجنة واستنساخ سلالات هجن عالية السرعة.. وفيكتوريا بيكهام فى حفل مع العائلة بعد عرضها بأسبوع باريس

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:00 م

العالم هذا المساء.. اندلاع حريق فى مقر السفارة الفرنسية بعاصمة بوركينا فاسو.. اختفاء 90% من شاطئ فورت مايرز بسبب إعصار إيان.. قصر باكنجهام يتلقى أكثر من 50 ألف رسالة عزاء فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة