اليوم السابع
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صحة سوهاج: غلق وتشميع مستوصف طبى يديره حاصل على دبلوم صنايع.. صور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:15 م
صحة سوهاج: غلق وتشميع مستوصف طبى يديره حاصل على دبلوم صنايع.. صور عملية التفتيش للفريق
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن غلق وتشميع مستوصف طبي غير مرخص يديره حاصل علي دبلوم صنايع مستوصف طبي غير مرخص ويديره شخص حاصل علي دبلوم صنايع بنطاق مركز سوهاج.

وأضاف النجار، أن الحملة تمت بمعرفة فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج وبإشراف وقيادة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كل من الدكتور محمد سيد فقير والدكتور محمد بدر والدكتور هيثم رأفت مفتشو العلاج الحر و بمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة الرقابة التجارية.

وتم ضبط مستوصف طبي غير مرخص ويديره شخص حاصل علي دبلوم صنايع بنطاق مركز سوهاج وجاءت  المخالفات التي رصدها فريق التفتيش عدم وجود ترخيص للمستوصف و به صيدلية غير مرخصة أيضا وبها أدوية غير مسموح بتواجدها داخلها و تم ضبط عدد من العيادات الغير متوفر بها اي اشتراطات صحية او ترخيص أو إتباع طرق مكافحة العدوي.

كما تم ضبط أدوات جراحية ملوثة تستخدم في إجراء بعض العمليات البسيطة وتم تحريز الأدوية وعمل المحاضر اللازمة وغلق وتشميع المكان وتولت النيابة العامة التحقيق.

الادوية بجوار الصرف الصحى
الادوية بجوار الصرف الصحى

 

المضبوطات داخل المستوصف
المضبوطات داخل المستوصف

 

عملية التفتيش للفريق
عملية التفتيش للفريق

 

فريق العلاج الحر داخل المستوصف
فريق العلاج الحر داخل المستوصف

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