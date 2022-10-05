صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1712 حالة بقرية البدرمان.. صور

المنيا–حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس ، خلال يومي 3 و 4 أكتوبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1712 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 424 حالة جراحة ، عدد 311 حالة أطفال ،عدد 237 باطنة ،113 قلب ، عدد 73 نساء ،عدد 88 اسنان ، عدد 46 انف واذن و عدد 318 جلدية و عدد 102 تنظيم أسرة ، إلى جانب انه تم إجراء عدد 103 تحاليل مختلفة وعمل 5 حالات موجات صوتية و 4 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 112 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 6 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 27 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 110 متردد ، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة .



القافلة الطبية



جانب من القافلة