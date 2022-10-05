صحة الدقهلية: المرور على 150 مدرسة للتأكد من سلامة شبكات المياه ومكافحة العدوى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بأن قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور أحمد المكاوى، مدير الإدارة، حملات مكثفة للمرور والمتابعة على المدارس مع بدء العام الدراسى للعام 2022- 2023.

وشدد الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، على استمرار الحملات ومتابعة المرور الدورى على جميع المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها حفاظاً علي صحة الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المكاوى، مدير إدارة صحة البيئة أنه جرى المرور على نحو 105 مدارس وسحب 350 عينة من شبكات وخزانات من المدارس للفحص البكريولوجى والكيماوى، لافتاً إلى الدور الهام الذي يمثله القسم الوقائى فى مكافحة الامراض المعدية والحد من انتشارها والذى يؤدى بدوره إلى خفض الإصابات بالأمراض المعدية.