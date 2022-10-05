شقيق سيدة الكرنك: فرحتنا لا توصف بعودة أختى بعد سنوات طويلة من الغياب

الأقصر - أحمد مرعى

التقي اليوم السابع بالشاب محمد عبد الرحيم ابن مركز الفشن ببني سويف، شقيق الحاجة رضا سيدة الكرنك التى انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عقب وصولهم من بنى سويف، حيث تاهت فى القطار من 45 سنة انقطعت فيها عن أسرتها وفشلت كل محاولاتها في التوصل إليهم، ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها، حيث تبين أن والدتها علي قيد الحياة وأسرتها مقيمة بمحافظة بني سويف وكانوا يبحثون عنها مثلما تبحث عنهم ولم تستوعب رضا اليوم فرحة عثورها على أسرتها.

وقال شقيق الحاجة رضا، أنه لم يكن مولودا وقت تغيبها، وعلم بقصتها من والدته وشقيقته فاطمة، حيث أنهم 5 أشقاء وكانت تنقصهم السادسة رضا وعادت لأحضانهم من جديد.

وأضاف شقيق سيدة الكرنك، أنه سعيد للغاية بعودتها لبيتهم من جديد، مؤكداً أنهم سيعوضونها عن كل يوم غياب بعد عودته لأهلها من جديد.

وكانت قد قالت الحاجة رضا في تصريحات خاصة لليوم السابع "انا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة احكي قصتي واصبت باليأس من العثور علي اهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لدعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي"

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قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.