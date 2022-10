شاهد.. لحظة سقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية

لقى ثلاثة من مشاة البحرية مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بعدما هوت طائرة مروحية كانت تقلهم جنوب شرقى المكسيك، ورصد أحد السكان الطائرة تحوم بالقرب من ميناء مدينة سنتلا من ولاية تاباسكو، جنوب شرقى المكسيك، عندما هوت فجأة.

An EC-145 helicopter of the #Mexico Navy #SEMAR, not yet identified, crashed today 01OCT22 at Centla, in Tabasco, with 5 souls on board, of which three were fatally injured. The helicopter was heading to the Dos Bocas Naval Zone. This the SEMAR's second helicopter loss this year. pic.twitter.com/4jgUdHbbRz