اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:16 م
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شاهد.. لحظة سقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:16 م
شاهد.. لحظة سقوط طائرة تابعة لمشاة البحرية المكسيكية الطائرة
كتبت شيماء عبد المنعم

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لقى ثلاثة من مشاة البحرية مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بعدما هوت طائرة مروحية كانت تقلهم جنوب شرقى المكسيك، ورصد أحد السكان الطائرة تحوم بالقرب من ميناء مدينة سنتلا من ولاية تاباسكو، جنوب شرقى المكسيك، عندما هوت فجأة.

وبحسب البحرية المكسيكية، فقد كانت الطائرة تنفذ مهمة استطلاع فى المنطقة، وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهى تدور حول نفسها عدة مرات، قبل أن تسقط على الأرض.

وأظهرت لقطات أخرى كيف هرعت قوات الإنقاذ وعدد من السكان إلى مكان سقوط الطائرة الذى كان قريبا من المدرسة، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جنديين كانا محاصرين بين حطام الطائرة، وتقول البحرية المكسيكية إنها فتحت تحقيقا فى سبب الحادث المأساوى.

ويأتى هذا الحادث بعد أقل من 3 أشهر على سقوط طائرة مروحية تابعة للبحرية المكسيكية قتل فيها 14 عنصرا.

الطائرة
الطائرة

وعلى جانب اخر خرجت عدة مظاهرات فى المكسيك من أجل المطالبة فى الحق بالاجهاض الآمن من خلال تقنين الإجهاض فى البلاد، ونظمت المظاهرات الجمعيات النسائية بمناسبة اليوم العالمى للعمل من أجل الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانونى.

وأشارت صحيفة "الاكسبانثيون" المكسيكية إلى أن مختلف المدن المكسيكية شهدت مظاهرات مؤيدة للحق فى الصحة للنساء والأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الحمل،وخرجت مجموعة فتيات مكسيكيات تدعى Miezen، يتلثمن لإخفاء هويتهن، ويقمن بتنوير النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعى بهدف مساعدتهن للخروج من دور الضحية.

وتنتشر عيادات الإجهاض السرية فى المكسيك، وفى الأشهر الأخيرة التى تلت إلغاء حق الإجهاض فى الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت لويزا جارثيا وهى طبيبة اشتهرت بإجراء عمليات الإجهاض للأمريكيات سرا فى المكسيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيات يشكلن حوالى 25% من المريضات اللاتى يخضعن لعمليات الإجهاض فى المكسيك.

وتتقاضى الطبيبة المكسيكية بين 200 و400 دولار، ويتم توفيرها حتى 12 أسبوعا من الحمل، وعادة تتكلف هذه العمليات فى الولايات المتحدة بين 600 و1000 دولار.


المكسيك

مشاة بحرية

سقوط طائرات



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