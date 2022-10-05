شاهد أعمال توسعة شارع الهرم لغلق قطاع جديد بالطريق وتنفيذ مترو مدكور

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة فيديو عبر صفحتها الرسمية "يوتيوب"، فيديو لأعمال توسعة وإزالة أجزاء من أرصفة شارع الأهرام وضمها للطريق لغلق قطاع جديد بالطريق وتنفيذ مترو مدكور، وذلك بعد قرار غلقه بشكل جزئى، في إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة).

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن غلق شارع الأهرام بشكل جزئي، بداية من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية لمسافة ما يقرب من 370م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية، على أن يستمر قرار غلقه حتى انتهاء أعمال مشروع محطة مترو المريوطية.

ونسقت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية والإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة، من حيث (الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من ( 7 أمتار إلى 10 أمتار )؛ وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.