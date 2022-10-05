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سكرتير عام الجيزة يتفقد مدرسة الشهيد العميد أحمد محمود ..صور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:53 م
سكرتير عام الجيزة يتفقد مدرسة الشهيد العميد أحمد محمود ..صور سكرتير عام الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الشهيد العميد أحمد محمود سيد إبراهيم (الجيزة الإعدادية بنين سابقا) بإدارة جنوب الجيزة التعليمية؛ للتأكد من انتظام اليوم الدراسي وتواجد المشرفين والمعلمين والحالة العامة للمدرسة وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات؛ وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة سير العملية التعليمية.
 
وتفقد السكرتير العام الفصول الدراسية والمعامل والملاعب؛ للوقوف على جاهزيتها، كما اطلع على جداول الحصص الدراسية والفواصل الزمنية بين دخول وخروج الفترات الصباحية والمسائية ومواقيت الفسحة، فى حضور طه عبد الصادق رئيس حي جنوب ومدير الإدارة التعليمية.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف علي انتظام العملية التعليمية وتقليل أعداد المكاتب الإدارية بالمدارس لاستغلالها كفصول ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
 
وشدد محافظ الجيزة على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم واستخدام كافة السلالم مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة العامة.
 
سكرتير عام الجيزة يتابع سير العملية التعليمية
سكرتير عام الجيزة يتابع سير العملية التعليمية

سكرتير عام الجيزة يتفقد المدارس
سكرتير عام الجيزة يتفقد المدارس

سكرتير عام الجيزة يتفقد اليوم الدراسي بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود سيد
سكرتير عام الجيزة يتفقد اليوم الدراسي بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود سيد

سكرتير عام الجيزة يتفقد مدرسة الشهيد العميد أحمد محمود سيد
سكرتير عام الجيزة يتفقد مدرسة الشهيد العميد أحمد محمود سيد

 


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