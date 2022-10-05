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سقوط مستريح المواشى بالجيزة.. جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:06 م
سقوط مستريح المواشى بالجيزة.. جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين مواشى -ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى، على خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى – على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريباً).

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.


مستريح المواشى

امن الجيزة

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مستريح المواشى بالجيزة

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