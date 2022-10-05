سقوط سيارة بمياه ملاحات بور فؤاد فى بورسعيد بعد اصطدامها بعامود إنارة

بورسعيد - محمد عزام

سقطت سيارة ملاكي، صباح اليوم الأربعاء، بمياه ملاحات مدينة بور فؤاد في محافظة بورسعيد.

تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بسقوط سيارة ملاكي بمياه ملاحات مدينة بور فؤاد من جانب طريق "التفريعة"، وذلك عقب اصطدامها بعمود إنارة.

وانتقل رجال الشرطة والمرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وانتشال السيارة من المياه، في الوقت الذي لم تتأثر حركة السيارات على الطريق بالحادث.



السياره في المياه



جانب من سقوط السياره