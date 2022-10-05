اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة يدين الأنشطة الصاروخية لبيونج يانج

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:00 م
سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة يدين الأنشطة الصاروخية لبيونج يانج صواريخ كوريا الشمالية
أ ش أ

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أدان سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة هوانغ جون-كوك بشدة الأنشطة النووية والصاروخية المستمرة لبيونج يانج، وذلك خلال خطابه في جلسة للأمم المتحدة.
 
ودعا هوانغ الذي شغل منصب كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية سابقا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم/ الأربعاء/ - بيونج يانج إلى العودة فورا للحوار والرد بشكل إيجابي على المبادرة الجريئة لكوريا الجنوبية.
 
ومنذ بداية هذا العام، أجرت كوريا الشمالية أكثر من 20 جولة من تجارب الصواريخ، وأطلقت ما يقرب من 40 صاروخا باليستيا، وهذا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها في عام واحد.

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الأمم المتحدة

بيونج يانج



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