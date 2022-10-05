سفير اليمن عن نصر أكتوبر: الجيش المصرى حقق ملحمة قتالية فى التاريخ العسكرى العربى

إيمان حنا

أعرب السفير الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن في القاهرة عن تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة حلول الذكرى التاسع والأربعين للانتصار التاريخي الساحق الذي حققه جيش مصر العظيم يوم السادس من أكتوبر عام 1973 .

قال مارم إن الشعب المصري حقق بإرادته الأسطورية وقواته المسلحة الشجاعه في السادس من أكتوبر، أكبر ملحمة قتالية في التاريخ العسكري العربي المعاصر بهزيمة العدو الصهيوني وتلقينه درساً من دروس التضحية والفداء، بل أن نصر أكتوبر أوجد وابتكر منهجاً وفكراً عسكرياً استثنائيا، أظهر فيه صلابة وعنفوان الجيش المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة وأعاد الى شعوب وجيوش الأمة العربية الثقة في نفسها والدفاع عن سلامة أوطانها وأراضيها الامر الذي يبعث على فخر واعتزاز كل مواطن عربي.

وأشار السفير اليمنى؛ إلى أن الجيش المصري هو قلعة الدفاع الأولى والأخيرة عن المصالح الحيوية والاستراتيجية العليا للأمة العربية وسيظل صامداً ومحافظاً على دوره القيادي وانتمائه العربى.

وعلى صعيد متصل؛ أشاد سفير اليمن بالعلاقات المصرية اليمنية المتميزة؛ معربًا عن امتنانه لمصر الشقيقة و مواقفها الثابته المساندة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسى؛ مشيدا أيضا بما يحظى به المواطنون اليمنيون في مصر على المستويين الرسمي والشعبي من رعاية كريمة وتسهيلات أخوية سخية.