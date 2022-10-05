سفيرا السودان في الأردن والكويت يسلمان أوراق اعتمادهما

الخرطوم /أ ش أ/

سلم السفير حسن صالح حسن سوار الدهب، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للسودان لدى المملكة الأردنية الهاشمية إلى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالوكالة السفير حازم الخطيب.



وقالت وزارة الخارجية السودانية إن السفير الخطيب أعرب خلال لقائه في مكتبه مع السفير سوار الدهب، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



كما قدم السفير عوض الكريم الريح بله، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية السودان لدى الكويت ، جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح بمقر الخارجية الكويتية.



ورحب الوزير الكويتي بالسفير عوض الكريم الريح، مؤكدا أنه سيجد كل التعاون من المسئولين لإنجاح مهامه في تطوير علاقات البلدين الشقيقين.

بدوره، أعرب السفير السوداني عن سعادته بالعمل في دولة الكويت الشقيقة لتطوير العلاقات لمنفعة الشعبين الشقيقين.

