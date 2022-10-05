"زراعة الإسماعيلية" تطلق برنامجا لتدريب المرأة الريفية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية برنامج لتدريب 90 سيدة ريفية فى ثلاث قرى مختلفة على مدار ثلاث أيام، ضمن فعاليات مشروع المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة للتعرف على أمراض نباتات الخضر، وخاصة الفلفل والطماطم وتطبيقاتها على برامج الهاتف.

يأتى ذلك تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس وفى إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالإسماعيلية، والمركز الدولي للزراعة الملحية ومعهد بحوث الصحراء.

وقال المهندس نبيل مليكة مدير عام إدارة البساتين، أن المرأة هى العمود الفقرى للأسر الريفية وعليها مسؤوليات كبيرة من الأعمال المنزلية والزراعية، بما في ذلك المساعدة في زراعة المحاصيل وإعداد الطعام ورعاية وتربية الماشية والطيور وإنتاج الألبان ومصنعاتها وبيعها في الاسواق، ورعاية الأطفال وإدارة شؤون الأسرة، ويهدف البرنامج إلى تدريبهم وهذا البرنامج موجه إلى المرأة الريفية لزيادة الإنتاجية بنسبة 30% عن ما هو موجود عليه الآن مع تزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لزراعة محاصيل تتماشي مع الظروف المناخية، وكذلك تحسين خواص التربة ممايؤدي الي تحسين مستوي معيشتهم، وتمثل المرأة الريفية جوهر التنمية الزراعية المستدامة، حيث إن عملها بالغ الأهمية للأمن الغذائي.

وقال الدكتور سيد قاعود أستاذ البساتين بكلية زراعة جامعة قناة السويس أن المركز الدولي للزراعة الملحية يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي مستوى العالم، ومنها مصر، عبر العمل على تطوير العديد من التقنيات التي تشمل استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية (ومنها المياه المالحة، والمياه ا المعالجة، والمياه الصناعية، ومياه الصرف الزراعي، ومياه البحر) وتقنيات إدارة المياه والأراضي، والاستشعار عن بُعد، والتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى ذلك تدريب النساء الريفيات على إنتاج ومعالجة الأغذية والأعلاف من هذه المحاصيل المقاومة للملوحة.