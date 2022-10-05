روسيا تطرد القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا وتمهلها 5 أيام لمغادرة أراضيها

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسين، واعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على طرد القائم بالأعمال الروسي في ليتوانيا.



وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "لقد استدعينا اليوم موظف بالسفارة الليتوانية بموسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة تفيد باحتجاجنا على الطرد غير المبرر للقائم بالأعمال الروسي في جمهورية ليتوانيا".



وأضاف البيان: "بناء على ذلك واتباعا لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تقرر إعلان القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا في روسيا، فيرجينيا أومبراسين، شخصا غير مرغوب فيه وعليها مغادرة أراضي روسيا في غضون خمسة أيام".



وكانت ليتوانيا طردت القائم بالأعمال الروسي، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.