

وقال مدير إدارة منع انتشار الأسلحة النووية بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف -في بيان صدر خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرأ البيان نائب مدير الإدارة كونستانتين فورونتسوف، "إن النشاط الأمريكي في إنشاء ونشر أنظمة دفاع صاروخي في مناطق مختلفة من العالم إلى جانب بناء إمكانات أسلحة غير نووية عالية الدقة يظل عاملا سلبيا محفوفا بمخاطر كبيرة على الاستقرار الاستراتيجي"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية الثلاثاء.



وأضاف البيان "إن حلف شمال الاطلسي (الناتو) يواصل انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويمضي قدما في ممارسة المهمات النووية المشتركة التي تشمل دول أوروبية غير نووية تنتشر على أراضيها قنابل نووية أمريكية، لقد أكدنا مرارا ضرورة إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي الولايات المتحدة والقضاء على البنية التحتية لنشرها في أوروبا وتقليص المهام النووية المشتركة".



وأشار البيان إلى أن "إنهاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى نتيجة انسحاب الولايات المتحدة قد أدى إلى وضع تراجعت فيه الاتفاقات الدولية لنزع الصواريخ النووية إلى الوراء لأكثر من 30 عاما".



وأضاف "نحث واشنطن وحلفاءها على إظهار المسؤولية والالتزام بألا يكونوا أول من ينشر أنظمة محظورة سابقا بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى".