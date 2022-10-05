رفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين فى حملة مكبرة ببولاق الدكرور.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة موسعة؛ لرفع التعديات والإشغالات بمحيط المدارس، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات من محيط المدارس.

أسفرت الحملة عن رفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين وتسهيل حركة السير، بالإضافة إلى تجريد الشوارع المحيطة بالمدارس وتنظيفها، والمرور على المدارس لمراجعة كفاءة الأسوار والتأكد من الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب؛ للتيسير عليهم، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس الحي.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.