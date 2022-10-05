رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، فقد أعرب العليمي عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وأمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري العزيز كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.



كما أعرب العليمي عن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر التي غيرت مسار التاريخ وأعادت لمصر الشقيقة مكانتها الرائدة في مواجهة التحديات المحدقة بالأمة.



وأشاد العليمي بدور مصر التاريخي في دعم النظام والشعب اليمني، وقيادته الشرعية في مختلف المراحل، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين وآفاقها الواعدة على كافة المستويات.