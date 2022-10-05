رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية طب الأسنان

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية طب الأسنان استقبلت 150 طالبا وطالبة للدراسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الأكاديمى 2022/2023 مؤكداً أن الكلية لديها بنية تحتية ، وكوادر تدريسية شديدة التميز تؤهلها لإعداد خريجين على أعلى مستوى من أطباء الأسنان المتميزين، مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة قائمة على البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة والمعمول به على مستوى العالم الآن.

جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بحضور الدكتورة داليا فياض عميد الكلية وأساتذة الكلية والدكتور مريهان نبيه منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

خلال الإجتماع أكد مندور أن كافة إمكانيات كلية طب الاسنان بالمستشفى التعليمي الخاص بها والتي تضم 350 وحدة أسنان ( كرسي ) وغرف العمليات الخاصة بها، متاحة لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

هذا وشدد "مندور " على الإلتزام بالحضور والانتظام في المحاضرات لتحقيق الإستفادة القصوى للطلاب مع الاندماج فى الأنشطة الطلابية.

وفى استجابه سريعة لمشكلة ضعف شبكة الانترنت بالكلية أجرى رئيس الجامعة اتصالاته بشبكة المعلومات للتعامل مع هذة المشكلة وسرعة الإنتهاء منها.

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