اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:33 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تقدم  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.
 
وأكَّد رئيس جامعة حلوان أن السادس من أكتوبر هو يوم خالد في تاريخ مصر والعسكرية المصرية، فهو يوم استردت فيه الأرض، وتحقَّق فيه النصر بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، حيث سطر فيه جيش مصر العظيم ملحمة العزة والكرامة بدماء شهدائنا الأبرار التي ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز لكل مصري ومصرية.
 

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