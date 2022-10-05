رئيس جامعة حلوان يناقش خطوات وتحديات التحول الرقمى مع اللجنة العليا

كتب محمد صبحى

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مع اللجنة العليا للتحول الرقمى بجامعة حلوان وذلك لاستعراض ماتم من خطوات لتنفيذ خطه التحول الرقمى وكذلك لمناقشة تحديات وسبل التحول الرقمي بالجامعة.

وتم الاتفاق على وضع برنامج زمني محدد لخطة عمل التحول الرقمى بالجامعة بما يحقق أهدافها والمتمثلة في تطوير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، تحديد مستوى التحول الرقمي بالجامعة وتحديد أولوياته، عمل الدراسات المطلوبة عن التحول الرقمي، تحديد وتوفير الأنظمة والبرمجيات الخاصة بالتحول الرقمى للجامعة، تأهيل الموارد البشرية بالجامعة لعمليات التحول الرقمى ودراسة تأثير التحول الرقمي على اداء الجامعة.

حضر الاجتماع الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور أحمد صلاح المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة ورئيس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، والدكتور سيد عبد الجابر مدير مركز الحساب العلمى بالجامعة ,الدكتورة شهيرة حبشى الأستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة بحلوان، والدكتور هابي حسني المستشار الهندسي بالجامعة وممثلين من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وأمين عام الجامعة، وبعض من السادة مديرين العموم بالجامعة.

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة والضيوف من المجلس الأعلى للجامعات وأكد على اهتمام إدارة الجامعة بملف التحول الرقمي وضرورة المضي قدما في تنفيذه.

تم عرض تقرير عن ما تم انجازه في هذا الملف خلال الفترة الماضية وشمل العرض مشروع تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمى بجامعة حلوان، رفع كفاءة خدمة الانترنت على مستوى الجامعة، التعليم الالكتروني ومشروع شهادة أساسيات التحول الرقمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار أهمية التحول الرقمي ووضع المشروعات والسياسات التنفيذية مما ينعكس بدوره على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض موقف الجامعة الحالي في هذا الملف ووضع خطة العمل للمرحلة المقبلة.