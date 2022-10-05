رئيس جامعة المنوفية يعلن فوز الهندسة الإلكترونية بجائزة التميز البيئى

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أكتوبر 2022 "أون لاين" بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شئون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

استهل مبارك الجلسة بالتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوى، والتهنئة للوكلاء الجدد الدكتور هانى شريم بمعهد الكبد، الدكتور السيد عبد الوهاب بكلية الإعلام.

ووجه مبارك التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسى فى الأول من أكتوبر الحالى، وانتظام العملية التعليمية بجامعة المنوفية، موجها بأهمية الإعداد لتنظيم ندوات توعوية بجميع الكليات لتعريف الطلاب بمختلف القضايا المجتمعية، والمشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية فى ظل القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى المبادرات القومية التى تهدف صالح المواطن، ووضع خطة زمنية لهذه الندوات وبدء التنفيذ.

وأعلن رئيس الجامعة نتيجة مسابقة التميز البيئى للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الماضى وفوز كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بالمركز الأول، وفازت كليتى الحقوق والتجارة مناصفة بالمركز الثانى.

وتابع مبارك ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة الماضية، والإحاطة بما تم خلال مشاركة الجامعة فى منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات لمواجهة التغيرات المناخية، وإصدار العدد الخاص من نشرة التنمية والمجتمع أكتوبر 2022، واستعرض تقرير شهر أغسطس عن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمختلف الكليات، وتقرير عن القوافل المتكاملة بقرى المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضى.

وناقش مبارك مقترح إنشاء مركز الإرشاد النفسى بكلية التربية وحدة ذات طابع خاص، ومناقشة اللائحة المالية والإدارية، حيث يهدف المركز إلى تقديم استشارات نفسية وتربوية بما يعزز البناء النفسى والاجتماعى، والمساهمة فى الكشف المبكر عن المشكلات النفسية للوقاية منها، وتأهيل بعض حالات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنمية قدرات الطلاب والخريجين فى مجالات الإرشاد النفسى، وتوعية وتثقيف المجتمع والاهتمام بصحته النفسية من خلال ندوات تثقيفية ونشرات مطبوعة وورش عمل.