اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:03 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون وطلاب الجامعة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبطال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصرى بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

وأكد الدكتور الخشت، أن انتصارات أكتوبر تمثل علامة فارقة فى حياة مصر والأمة العربية والإسلامية، وستظل شاهدة على قدرة الشعب المصرى على تجاوز المحن والأزمات والبناء والتنمية والصمود فى أصعب الظروف وعدم الاستسلام مهما كانت التضحيات.

 

وشدد الدكتور الخشت، أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات من أجل البناء والتنمية وصنع ملحمة جديدة فى مواجهة الإرهاب والبناء والتنمية فى أن واحد.

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

انتصارات اكتوبر

نصر اكتوبر

اخبار مصرية



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