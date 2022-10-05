رئيس جامعة الأقصر يتفقد اختبارات التحول الرقمى بكلية الحاسبات والمعلومات

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، سير اختبارات الدورتين الـ19 و20 لأساسيات التحول الرقمي، والتي استمرت على مدار يومين بمركز تدريب التحول الرقمي بكلية الحاسبات والمعلومات، والتي شارك فيها 56 متدربا، يرافقه الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولته بالكلية، أن حصول طلاب مرحلة الدراسات العليا على شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد شرطًا أساسيًا لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه)، وذلك طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، على ضرورة توفير كافة السبل اللازمة لأداء الطلاب اختبارات اجتياز دورة التحول الرقمي في مناخ ملائم، مؤكداً على حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، فيما أشار الدكتور محمد رمضان، إلى أن شهادة دورة أساسيات التحول الرقمي تتكون من 7 برامج على أن يكون (5) برامج أساسية و(2) برنامج اختياري من باقي البرامج، ويبلغ إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته رقم 43، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء استعدادًا لاستقبال العام الجامعى الجديد، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس بالعام الجامعى الجديد، موجهًا بالتشديد على الحضور بنسبة الـ50% من الكوادر الوظيفية بشئون التعليم والطلاب والإدارات التى تخدمها، وذلك يوم السبت بالكليات التى تبدأ عملها يوم الأحد، حرصًا من إدارة الجامعة على تقديم الخدمات للطلاب والرد على استفساراتهم.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور خالد عبد النعيم، لتوليه قائمًا بعمل عميد كلية الآثار، متمنيًا له التوفيق فى مهامه الجديدة، واستعرض المجلس عدد من الموضوعات الهامة منها؛ إقامة مؤتمر بعنوان "منهجية صناع التغيير لرواد الإبداع العربي والأفريقي" بكلية الفنون الجميلة مطلع فبراير المقبل، واعتمد المجلس موعد فتح الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة مرة أخرى، على أن يكون خلال الفترة من 1/10/2022م وحتى 31/10/2022م.



تفقد سير اختبارات التحول الرقمي بكلية الحاسبات والمعلومات



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير اختبارات التحول الرقمي