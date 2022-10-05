رئيس جامعة أسيوط: تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب الجامعة الأهلية

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب جامعة أسيوط إلى مدينة أسيوط الجديدة من الأسبوع القادم فى الأيام المتخصصة لهم للدراسة فيها ووفق الجدول الدراسى المعلن وذلك للتيسير على الطلاب وتخفيف عنهم عناء الانتقال فى المواصلات المعتادة وذلك من أمام المبنى الإدارى للجامعة.

جاء ذلك خلال زيارته لكلية الحاسبات والمعلومات والتى استقبله فيها الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة الكلية مع لفيف من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

وكشفت الدكتور تيسير عبد الحميد، أن زيارة رئيس الجامعة للكلية تضمنت تفقده لعدد من المدرجات لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث التقى طلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بجامعة أسيوط الأهلية خلال إحدى محاضراتهم الدراسية بالكلية بمقر الجامعة الحكومية، إلى جانب لقائه بالفرقة الثانية بطلاب كلية الحاسبات، حيث أشاد بالكلية وتخصصها الهام فى ظل جهود الدولة المصرية فى تحقيق التحول الرقمى وهو ما يحظى بدعم واهتمام مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتشجيعه للشباب البالغين فى مجال علوم الحاسبات والبرمجة والذكاء الاصطناعى.