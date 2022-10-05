رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة.

وقدَّم رئيس الوزراء، فى برقية بهذه المناسبة، أخلص التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود تلك المناسبة وقد تحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء. وأن ينعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته: "إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة فى إرساء قيم الحق والعدل والسلام".