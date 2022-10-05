رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يتفقد مديرية الغربية والمشروعات التابعة لها

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أعمال مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الغربية، والمشروعات التابعة للإصلاح الزراعى بالمحافظة.

وأشار الفولى إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال بمديريات الإصلاح الزراعي بكافة المحافظات، والتواصل مع المنتفعين، والتيسير عليهم وعلاج المشاكل التي تواجههم، فضلا عن متابعة كافة المشروعات التابعة لها، لتحقيق عائد اقتصادى.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم الوقوف على التصرفات للأراضي ولاية الهيئة سواء الناتجة من الفرز والتجنيب والأراضي الفضاء غير المستغلة والتأكيد على سرعة عرضها للبيع بالمزايدة العلنية ومتابعة الإجراءات الخاصة للأراضي الملغى انتفاعها بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتقنين وضعها، كذلك تم متابعة تحصيل القيمة الايجارية الجديدة للأراضي المؤجرة، والتي تجاوزت نسبة التحصيل 70% وتنبه على المديرية باستكمالها قبل 1/11/2022 بنسبة 100%.

وأضاف الفولى أنه بتقييم المشاريع التعاونية وجد جميعها تعمل ومربحة ولا يوجد خسائر طبقا للميزانيات المعتمدة وتم التوجيه برفع كفاءتها لتحقيق أكبر عائد منها، كذلك تم مراجعة بيانات ترتيب الزمام وموقف توفير الأسمدة طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين، ومراجعة موقف التعديات وموقف الإزالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم التأكيد على الاستعداد لموسم زراعة محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح هذا الموسم وضرورة توفير التقاوي المنتقاة المعتمدة عالية الإنتاج للمنتفعين، وكذلك المبيدات كما تم التنبيه بضرورة معاملة معظم المساحات بالمخصبات الحيوية المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية والجودة بخلاف الهدف الرئيسي وهو ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية ورفع خصوبة التربة.

وشملت زيارة الفولي ايضا، المرور المفاجئ على منطقة سمنود للإصلاح الزراعي وكذلك جمعية شبرا بابل الزراعية التابعة لها وتم تفقد مقر الجمعية وتلاحظ قيام الجهاز التنفيذي بالجمعية بتطوير مقر الجمعية بالجهود الذاتية وتم مراجعة اعمال الجمعية ومدى توفر مستلزمات الإنتاج استعداد للموسم الشتوي وانتظام السجلات والدورة المستندية بالجمعية.

وتفقد رئيس الهيئة ايضا جمعية أبو صير وتفقد مخازن الأسمدة ومقر الجمعية في وجود الجهاز التنفيذي للجمعية ومدى توفر مستلزمات الإنتاج استعداد للموسم الشتوي وتم التنبيه بتحصيل كامل القيمة الايجارية وبمراجعة سجل التعديات على الأراضي الزراعية الذي اظهر عدم وجود تعديات منذ عام 2018 وتلاحظ توقف بناء المحلات رغم وجود ترخيص لها وتم التوجيه بسرعة انهاء الاعمال الخاصة بها

وشدد الفولي على لجهاز التنفيذي للجمعيات بتوفير كافة الخدمات والتعاون مع المنتفعين والمعاملة الحسنة وبناء الثقة معهم والانتظام في العمل وحثهم على بذل مزيد من الجهد في تحصيل كافة مستحقات الدولة.