رئيس ألمانيا يدعم مبادرة كوريا الجنوبية مساعدة جارتها الشمالية على تحسين اقتصادها

كتبت: هناء أبو العز

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن دعمه الكامل لمبادرة كوريا الجنوبية الجريئة لمساعدة بيونج يانج على تحسين اقتصادها مقابل خطوات نزع السلاح النووى.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونغ-سيه، المسؤول عن ملف كوريا الشمالية في الجنوب، لبحث القضايا العالقة في شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب كوون وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، عن مخاوفه بشأن الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج، بما في ذلك إطلاق سلسلة من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، لكنه أعاد تأكيد التزامه بالدفع نحو التبادلات بين الكوريتين والتعاون على المستوى الإنساني.